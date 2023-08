Intervistato da Sky Sport, il tecnico del Torino Ivan Juric ha risposto anche a una domanda sul possibile arrivo in granata di Joaquin Correa: "Dietro abbiamo una solidità, in avanti non siamo brillanti e stiamo pagando questa cosa qua. Correa? Non è questa cosa qua. Vagnati lavora su tutte le opzioni, valuta tutto e sceglierà il meglio per la squadra con la possibilità economica che abbiamo. In ritiro e in coppa ci manca qualcosa in attacco", ha concluso l'allenatore.