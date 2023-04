La Roma perde tre punti e altri due pezzi a Bergamo, dove cade 3-1 sotto i colpi dell'Atalanta e deve fare i conti con gli infortuni pesanti di Dybala e Llorente. Notizie pessime che José Mourinho commenta così a caldo ai microfoni di DAZN: "Quando manca qualche giocatore è un problema per ogni allenatore, per noi è un grandissimo problema - ammette lo Special One senza giri di parole -. Smalling è Smalling, Diego (Llorente, ndr) si stava adattando bene e ora anche lui è fuori. Sarà durissima, magari una sconfitta col Feyenoord sarebbe stata una buona soluzione per metterci in condizione di lottare per la Champions fino alla fine.

Non possiamo fare miracoli, il miracolo è l'empatia tra squadra e tifosi. La gente capisce i principi di questa squadra".