Intervistato da L'Eco di Bergamo, l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi ha lodato ancora una volta il campionato italiano, a suo avviso uno dei migliori e più difficili: "La Serie A ha dimostrato costantemente quanto sia competitivo. A livello europeo, con la Premier League, è sicuramente il più difficile. Puoi vincere o perdere con chiunque".

Adesso Napoli-Atalanta.

"Giochiamo in casa dei campioni d'Italia, hanno singoli e qualità. Ma anche le partite successive saranno toste".

In corsa su tre fronti ad aprile: alla fine sarete soddisfatti se?

"Quanto raggiunto è già molto importante, la gratificazione principale è vedere la passione che ci trasmettono i tifosi in caso di vittorie importanti. Saremo soddisfatti se alla fine non avremo alcun rimpianto: è il nostro obiettivo, poi vediamo che succede. Quando mio padre Antonio ha rilevato l’Atalanta nel 2010, il nostro obiettivo dichiarato, che sembrava difficilissimo da raggiungere, era quello di riuscire a restare per dieci anni di fila in Serie A. Siamo andati ben oltre".