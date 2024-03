La distanza dalla vetta della classifica di Serie A è ormai incolmabile per il Milan, che per superare i cugini dell'Inter dovrebbe fare 15 punti in più nelle prossime nove giornate. Lo sa bene anche Tijjani Reijnders, centrocampista rossonero, che ha tracciato velocemente un bilancio della sua prima stagione italiana: "Non credo che lo scudetto sia ancora possibile, ma siamo secondi e ancora in corsa in Europa League", le sue parole a Rtlnieuws.