Giornata di conferenze stampa per i vari tecnici che presentano il ritorno in campo delle rispettive formazioni. Ha parlato anche Stefano Pioli, guida del Milan: "Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato nulla rispetto allo scorso anno. Nessuno scommetteva su di noi, quest’anno in pochi credono che possiamo arrivare tra le prime quattro, in pochi pensano che possiamo battere il Napoli. Sappiamo cosa abbiamo fatto lo scorso anno negli ultimi due mesi, ora conta solo cosa faremo domani e nelle cinque gare di Champions”, la carica del tecnico dei rossoneri.