Ancora una brutta notizia per Pierre Kalulu che dopo aver ritrovato la titolarità ieri contro il Verona è stato costretto a lasciare il campo anzitempo per via di un trauma distorsivo del ginocchio destro rimediato durante la gara. Il difensore rossonero ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale come fa sapere Sky Sport. Il giocatore inizierà immediatamente il trattamento conservativo del caso e i tempi di recupero stimati sono tra le 4 e le 6 settimane fa sapere Milannews.it. Il francese è al momento a rischio anche per il derby contro l'Inter

Niente di grave invece per Mike Maignan, uscito anche lui con qualche acciacco dal match di ieri pomeriggio al Bentegodi, ma gli accertamenti di oggi hanno scongiurato problemi muscolari per il portiere rossonero.