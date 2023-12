Inizia con un pari amaro l'avventura di Zlatan Ibrahimovic come consulente del Milan. Lo svedese, presente all'Arechi di Salerno, assiste in prima persona al pareggio che la Salernitana dell'ex rossonero Filippo Inzaghi riesce a imporre ai rossoneri. Un 2-2 che costa alla squadra di Stefano Pioli altri due punti pesanti per la propria classifica, oltretutto con lo spettro della sconfitta aleggiante fino al 90esimo quando Luka Jovic con una volée di rabbia lascia sul posto il portiere Benoit Costil trovando il definitivo pareggio dopo che Fikayo Tomori aveva portato il Milan in vantaggio e Federico Fazio e Antonio Candreva avevano ribaltato il risultato a favore dei granata. Lo stesso Tomori esce poi per infortunio: è il numero 30 dell'incredibile stagione rossonera.

La Fiorentina ottiene tre punti pesanti in casa del Monza: decide il gol in apertura di Lucas Beltran, che castiga Michele Di Gregorio protagonista di una topica incredibile punita dall'ex River Plate che mette il piede su un suo debole passaggio ad un compagno indirizzando la palla in porta. Pochi minuti dopo, Danilo D'Ambrosio salva la propria porta con un intervento clamoroso su Jonathan Ikone, ma dopo lo scampato pericolo i brianzoli non riescono a rimettere in carreggiata la partita. Viola al momento quarti da soli in classifica.