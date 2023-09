Clamorosa frattura tra il Napoli e Osimhen. L'agente dell'attaccante ha minacciato azioni legali dopo il video pubblicato sul profilo Tik Tok del club che riprende il rigore sbagliato dal giocatore contro il Bologna. Da parte sua, Osimhen ha tolto da Instagram tutte le foto che lo ritraevano con la maglia del Napoli. "Con una minaccia di azione legale sulla vicenda da parte del procuratore verso il club, diventa anacronistico a questo punto parlare di rinnovo di contratto - riporta La Gazzetta dello Sport -. La telenovela estiva cominciata in Trentino e proseguita in Abruzzo per decine di incontri fra De Laurentiis e Calenda non ha portato a nulla. Negli ultimi giorni l’agente aspettava ancora una risposta del club sulle richieste, ma ora è subentrata questa situazione che ha gelato i rapporti.

Via social i tifosi si scatenano e sono convinti si tratti di una manovra del giocatore per andare via. In attesa di capire quali saranno gli scenari che si apriranno sul mercato di gennaio - e con il giocatore in scadenza fra poco più di un anno c’è il rischio che la quotazione si abbassi - la parola passa al campo. Osimhen vuole vincere, sempre. E vedremo anche quale sarà l’atteggiamento della gente stasera in Napoli-Udinese. Ma poi magari un gol fa passare tutto in secondo piano".