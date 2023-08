"Romelu Lukaku è sempre più vicino alla Roma". Gianlucadimarzio.com parla di accordo ormai imminente tra Chelsea e giallorossi. L'incontro di questa mattina tra i due club sembra portare alla fumata bianca: i capitolini stanno lavorando per chiudere la trattativa sulla base di prestito secco oneroso a 5 milioni di euro, "senza quindi che sia previsto diritto od obbligo di riscatto".

Condizioni che verranno definite da qui a breve. Il giocatore difatti ha già pronunciato il suo sì al progetto di José Mourinho ma non è ancora stato trovato l'accordo economico con il club: "L'attaccante dovrà ridurre il proprio ingaggio a circa 7-8 milioni di euro, come fece la stagione scorsa per passare all'Inter. C'è ottimismo, al momento le parti stanno discutendo".