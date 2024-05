La Roma Primavera non è riuscita ad approfittare del mezzo passo falso dell'Inter di Cristian Chivu, fermata in casa dal Verona sul 3-3. I giallorossi non sono andati oltre lo 0-0 nel derby con la Lazio, fallendo l'obiettivo di accorciare da tre a un punto il distacco sul primo posto: "La classifica la guardo poco perché sono estremamente convinto che quando la squadra gioca così e fa questo tipo di prestazioni alla lunga i risultati arrivano, come d’altronde stanno arrivando ora - il commento di Federico Guidi ai canali ufficiali del club giallorosso -. Questo è l’undicesimo risultato utile consecutivo per noi, giocando un bellissimo calcio. Siamo la squadra che ha fatto più vittorie in tutto il campionato, avevamo anche il miglior attacco prima che ci superasse l'Inter oggi. Tutti i numeri parlano per noi. L'obiettivo, come ho detto, è quello di andare a prendersi una delle due posizioni per le semifinali, se poi riusciremo a prendere l'Inter tanto meglio. Altrimenti cambia poco tra primo e secondo posto".