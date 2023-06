Prenderà via il prossimo 26 agosto il campionato Primavera 1, con l'Inter di Cristian Chivu chiamata a riscattare una stagione amara finita senza la possibilità di difendere lo scudetto. La regular season si chiuderà il 18 maggio, mentre l'epilogo, caratterizzato dalle finali per assegnare il tricoloere, come sempre, resta da definire. Il calendario completo:

Inizio: sabato 26 agosto 2023

Soste: sabato 9 settembre 2023 gare per squadre nazionali

sabato 14 ottobre 2023 gare per squadre nazionali

sabato 18 novembre 2023 gare per squadre nazionali

sabato 30 dicembre 2023 sosta natalizia

sabato 23 marzo 2024 gare per squadre nazionali

Fine regular season: sabato 18 maggio 2024

Fase finale: date da definire.