Joshua Zirkzee racconta al Corriere della Sera i suoi progressi rispetto alla passata stagione. "Quando in estate è andato via Arnautovic, è venuto il momento di fare un passo avanti, prendermi più responsabilità, dimostrare di essere pronto e sfruttare la chance. L’anno passato non ero pronto mentalmente, non come voleva Motta. Poi Marko aveva la mia stessa posizione. Ma è stata una buona scuola. Indietro però non guardo mai, soprattutto alle situazioni negative".

Tra i difensori migliori del nostro campionato, Zirkzee menziona "Acerbi, Buongiorno, Tomori: la qualità è molto alta. Il futuro? No, no, non ci penso proprio. Per me esiste solo la partita con il Verona"