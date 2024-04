Tra gli ospiti chiamati sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli c'è anche Zbigniew Boniek. Il vice presidente della UEFA viene incalzato sul caso razzismo, tornato a riempire le pagine dei giornali dopo il caso Acerbi-Juan Jesus: "In campo tra i giocatori non c’è nessun tipo di razzismo. Poi a 170 battiti può scappare di tutto, quando giocavo io in campo succedeva di tutto ed anche negli spogliatori. Adesso ci sono le telecamere e si vede tutto. Acerbi ha sbagliato e mi fermo qui".

Il discorso si sposta poi sul connazionale del polacco, Piotr Zielinski, destinato all'Inter a costo zero e ora fuori dalla lista Champions del Napoli: "Da fuori è difficile giudicare, al Napoli decide tutto il presidente. Se fossi stato l’allenatore del Napoli non avrei accettato Zielinski fuori dalla lista Champions, poi mi avrebbe cacciato ma non posso giudicare dal di fuori. Un giocatore che ha il contratto fino a giugno 2024 ha il diritto di giocare fino a fine stagione, poi non so cosa sia successo tra il procuratore e la società. Il campionato del Napoli è stato anche molto sfortunato, si sapeva che non poteva ripetersi dopo la stagione dell’anno scorso, ma è evidente che la fortuna non ha aiutato gli azzurri".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!