Arrivano altre dichiarazioni da parte del centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski nel corso del podcast 'Foot Truck'. Oltre al Liverpool, sulle tracce del polacco ex Napoli c'erano state altre big della Premier League: "A un certo punto, Bruno Fernandes voleva che firmassi per il Manchester United - la rivelazione del nerazzurro -. Siamo ancora in contatto, ci sentiamo molto regolarmente. Abbiamo giocato insieme all'Udinese e in una di quelle partite abbiamo praticamente battuto il Milan da soli".

In un altro passaggio il centrocampista ha rivelato di essere stato vicino anche al West Ham nell'estate 2022: "De Laurentiis era già convinto dell'offerta di 35 milioni. Stavano già cercando un'assistenza medica per mia moglie e i miei figli e un posto dove vivere. L'allenatore Spalletti mi chiamò una volta e mi chiese cosa avrei fatto, e io risposi che avrei preferito restare e lottare per il titolo. Mi disse che voleva che rimanessi e che sarei stato la migliore estate di Zielinski. Sono rimasto perché nemmeno io mi sentivo a Londra".

Infine due big spagnole si interessarono a lui sempre nelle stagioni trascorse al Napoli: "C'era l'idea Barcellona - le parole raccolte da TMW -. Da quello che ho sentito, doveva essere uno scambio: io in Catalogna in cambio di alcuni giovani blaugrana al Napoli, A quanto pare però Aurellio De Laurentiis mi ha preferito a 2-3 giocatori della Masia. Poi Giovanni Simeone mi disse che suo padre Diego Simeone mi apprezzava tantissimo. Gli ho chiesto una foto quando è venuto alla festa Scudetto del Napoli e abbiamo parlato un po'. Mi ha confermato che gli piaceva molto il mio gioco e che per lui ero un grande giocatore, ma ha sottolineato che avrei dovuto tirare più spesso e cercare più gol".