Piotr Zielinski, centrocampista nerazzurro, ha parlato a Sky dopo il pari contro la Juve: "Un peccato non esser riusciti a portare a casa i 3 punti. Mi stavano affaticando i flessori. Il campo era non in buonissime condizioni, le gambe hanno sofferto un po' e ho chiesto il cambio. Mi sono trovato bene in quella posizione, ma preferisco giocare più avanti. C'è emergenza e gioco dove il mister mi mette. Così è stato oggi", ha concluso.