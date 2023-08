Nuova causa in vista per Steven Zhang: secondo quanto riporta Calcio e Finanza, i legali del presidente dell'Inter dovranno tornare in tribunale a Hong Kong per una causa promossa da China Construction Bank per un prestito di 300 milioni non saldato. L'udienza era inizialmente prevista oggi a Hong Kong, poi rinviata al 27 novembre per quello che viene definito "esame del debitore", con durata prevista di 180 minuti.

Secondo i documenti depositati dai debitori, Zhang sarà “interrogato oralmente per chiedergli se ha debiti, quanti debiti gli sono dovuti e quali altri beni o mezzi ha per soddisfare la sentenza” di 300 milioni. Il presidente dovrà anche produrre dei documenti per dimostrare i suoi beni e le sue passività. “Questa procedura aiuterà ad accertare quali beni appartengono a Zhang e quali debiti gli sono dovuti, in modo che possano essere utilizzati per soddisfare la sentenza di Hong Kong e il debito che ha nei confronti di China Construction Bank Asia”, si legge ancora nei documenti.