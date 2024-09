Walter Zenga è sbarcato a Siracusa per la sua nuova avventura in Sicilia in qualità di nuovo club manager del club aretuseo. L'ex portiere dell'Inter ha assistito al match vinto dagli azzurri contro il Sant'Agata, per poi pronunicare le sue prime parole da neo detentore del ruolo: "Ho accolto con piacere la proposta del presidente Ricci e sono pronto a misurarmi in questo nuovo ruolo. Metto a disposizione della società azzurra la mia conoscenza del calcio nella convinzione che questo progetto sia destinato a crescere ulteriormente".

