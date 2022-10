Walter Zenga, ex portiere dell'Inter e attuale opinionista televisivo, è stato intervistato dai colleghi di Radio Deejay nel corso della trasmissione radiofonica 'Deejay Football Club', parlando del ruolo che ha sempre ricoperto, il portiere. Meglio Handanovic o Onana? "Senza nulla togliere a Handanovic, Onana ha portato una freschezza totalmente diversa. Ero a San Siro a vedere Inter-Barcellona, anche se gli facevano un passaggio la gente esultava. Ci sono dei cambi generazionali, ci sono passato anche io: l'ultimo anno all'Inter non avevo giocato una stagione perfetta perché avevo perso determinate caratteristiche, e lo stesso sta succedendo a Handanovic che ha 38 anni. Ma non dimentichiamoci che l'Inter è arrivata qui anche grazie a lui", ha concluso.