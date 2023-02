Niccolò Zaniolo ormai è a un passo dall'approdo al Galatasaray. L'attaccante giallorosso, ex Primavera Inter, ha dato l'ok già ieri al club turco e ora è in attesa di prendere il volo verso Istanbul dove troverà anche Torreira, Icardi e Mertens. "La Roma aspettava infatti soltanto che il Galatasaray formalizzasse l'offerta per Zaniolo, così come il giocatore, che aveva già trovato un'intesa di massima: contratto di 4 anni e mezzo a 3,5 milioni di euro, con clausola rescissoria fissata a 35 milioni.