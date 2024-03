Arrivano altre parole di Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, rilasciate a margine dell'incontro-dibattito su “Sport, amicizia e solidarietà" andato in scena all'Università della Calabria. "Prima di tutto sono felicissimo per il percorso che la squadra sta facendo - le parole di Pupi riportate da Corrieredellacalabria.it -. È un grande club che sta giocando un grandissimo calcio, lo sta dimostrando in ogni partita. Siamo stati sempre competitivi, al di là del risultato e credo che questa sia la cosa più importante. Sono 4-5 anni che l’Inter si dimostra sempre all’altezza di ogni competizione. Poi si può perdere, si può vincere, però credo che quello che stanno facendo questi ragazzi è molto importante. Mancano nove partite, credo che noi in tutta questa stagione abbiamo ragionato partita dopo partita. Adesso pensiamo alla prossima, che è quella con l’Empoli, e poi vediamo se stiamo avanti, cosa succederà".

Zanetti, in seguito, viene incalzato con una domanda relativa al mercato: "Se i rinnovi possono complicare le cose nella prossima stagione? No, anzi, ci rafforzerà. Tutti i giocatori hanno voglia di continuare con noi. Sicuramente, vedendo gli impegni della prossima stagione, tutti saremmo contenti di averli ancora con noi, nella nostra famiglia".