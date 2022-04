Presente a Doha come spettatore d'eccezione del sorteggio del prossimo Mondiale, Javier Zanetti si è soffermato con i colleghi di Radio La Red per rispondere alle loro curiosità. Ovviamente legate alle ambizioni a Qatar 2022 dell'Argentina regina del Sudamerica: "Noi campioni e Lautaro Martinez goleador? Magari, firmo subito. Sappiamo che è sempre complicato, ma sono tranquillo perché vedo che la Nazionale sta molto bene", dice Pupi. Prima di completare il discorso con Tyc Sport: "La nostra Argentina gioca bene, ha un'identità e lo sta dimostrando. Il gruppo è solido e unito, per quello sono sereno. Il sorteggio? L'importante è che stiamo bene noi, Leo (Messi ndr) lo vedo contento ed è una cosa fondamentale. L'aver vinto la Copa America è servito tantissimo".