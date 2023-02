C'è anche Ivan Zamorano tra i protagonisti nerazzurri dei Derby di Milano del passato. Intervistato nel MatchDay Programme del club nerazzurro, Bam Bam ricorda un'esperienza particolare: "Il gol che ho segnato nella vittoria per 3-1 del 1997 per me è stato bellissimo, ho anticipato tutti e sono andato più in alto di tutti segnando come piaceva a me, di testa, sul corner di Djorkaeff. Per me è stata una gioia infinita, abbiamo vinto una partita bellissima e ho segnato un gol davvero speciale".