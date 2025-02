Nicola Zalewski quasi certamente si accomoderà in panchina questa sera al fianco di Simone Inzaghi nel derby contro il Milan. Arrivato praticamente da qualche ora dalla Roma, l'esterno polacco potrebbe fare anche immediatamente il suo debutto con la nuova maglia numero 59 dopo l'ufficialità arrivata nella serata di ieri. Una prima estemporanea alla quale seguirà uno stop forzato dettato dalle regole: Zalewski, infatti, non potrà essere a disposizione del tecnico nerazzurro per la ripresa del match contro la Fiorentina in programma giovedì 6 febbraio al Franchi.

Il regolamento impone infatti di schierare solo i giocatori tesserati per le due società alla data del 1° dicembre, giorno in cui è iniziata la partita poi sospesa dopo il malore accusato in campo dal centrocampista Edoardo Bove, a prescindere dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara in quella data. Stesso discorso, ricorda Labaro Viola, varrà per i nuovi arrivati dei gigliati Nicolò Zaniolo e Cher Ndour.