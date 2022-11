La UEFA ha ufficializzato la data e l'orario dello spareggio di Youth League che vedrà l'Inter Primavera di Cristian Chivu giocarsi in gara secca un posto agli ottavi di finale della competizione contro gli ucraini del Rukh Lviv: la data da segnare in rosso sul calendario è mercoledì 8 febbraio. La sfida andrà in scena alle ore 14, in campo neutro, nella città polacca di Stalowa Wola.