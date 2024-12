Dopo le sei vittorie in sei partite giocate nella Fase Campionato della UEFA Youth League, l'Inter Primavera per scoprire il loro avversario nei sedicesimi di finale. Il sorteggio dei sedicesimi è in programma per venerdì 20 dicembre alle ore 12.00 a Nyon e determinerà le sfide in gara unica a eliminazione diretta che si giocheranno l'11 e il 12 febbraio.Le date e orari delle partite saranno comunicati entro le 12:00 CET di martedì 7 gennaio.

IL SORTEGGIO:

L'Inter, testa di serie, sarà sorteggiata contro le squadre che hanno chiuso la fase campionato del percorso UEFA Champions League nelle posizioni da 17 a 22. I nerazzurri, primi in classifica verranno designati come squadra di casa dell'accoppiamento 1.

Posizioni da 1 a 6 percorso UEFA Champions League

Accoppiamento 1: FC Internazionale Milano (ITA) Accoppiamento 2: Sporting Clube de Portugal (POR) Accoppiamento 3: FC Salzburg (AUT) Accoppiamento 4: FC Barcelona (ESP) Accoppiamento 5: VfB Stuttgart (GER) Accoppiamento 6: Real Madrid CF (ESP)

Posizioni da 17 a 22 percorso UEFA Champions League (urna 1)

Celtic FC (SCO) Borussia Dortmund (GER) Liverpool FC (ENG) LOSC Lille (FRA) GNK Dinamo (CRO) AS Monaco (FRA)

Le sei palline dell'urna 1 vengono mescolate e una viene estratta e aperta per rivelare la squadra. Questa squadra sarà posizionata come squadra in trasferta per l'accoppiamento 1 dei sedicesimi di finale, completando l'accoppiamento con la squadra prima classificata della fase campionato del percorso Champions League.

Il processo viene quindi ripetuto con le rimanenti palline nell'urna per designare le squadre in trasferta degli accoppiamenti da 2 a 6 dei sedicesimi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!