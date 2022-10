"E' difficile che investiremo in altri club europei. Al massimo qualche piccolo club per far crescere i nostri investimenti". A parlare così è Yasir Al-Rumayyan, manager e governatore del fondo saudita Pif, più volte accostato in passato all'Inter in vista di un possibile acquisto. Lo scorso anno il fondo ha acquistato il Newcastle in Premier League.