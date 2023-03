Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia di Barcellona-Valencia, calcio d'inizio oggi alle 16:15 al Camp Nou, il tecnico blaugrana Xavi ha parlato anche del rendimento di Frank Kessié, uno dei nomi più caldi e chiacchierati in ottica mercato per l'Inter: "Siamo molto contenti di lui, sta avendo delle ottime performance. Perde pochi palloni e ha un buon tempismo per arrivare in area. Lavora per la squadra ed è generoso.