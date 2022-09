Il Barcellona fatica a trovare l'accordo per il rinnovo di una delle proprie stelle della cantera e pronta ad approfittare della situazione è l'Inter. Secondo FutbolTotal, infatti, il club nerazzurro è molto interessato ad Alex Balde, terzino sinistro classe 2003 della compagine catalana: un colpo da realizzarsi per l'estate del 2023, qualora il giocatore di origini dominicane non dovesse trovare l'intesa col suo club per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Il club blaugrana vuole invece rinnovarlo fino al 2027. Balde sin qui ha collezionato cinque presenze con la formazione di Xavi Hernandez, mettendo a referto tre assist.