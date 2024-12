Emiliano Viviano non perde mai occasione per elogiare Simone Inzaghi. L'ex portiere ha parlato ancora del tecnico nerazzurro ai microfoni di TV Play.

"Le squadre top europee di oggi fanno un calcio distante da quello di Inzaghi. Io lo vedrei al Real Madrid, delle top è l'unica che non ha un gioco identificato. Il City non può stravolgere tutto e prendere Inzaghi. Xabi Alonso o Inzaghi? Mi piace di più il gioco di Xabi Alonso, ma questo gioco all'Inter non lo avrebbe potuto fare - le sue parole -. Inzaghi ha fatto miracoli sia alla Lazio che all'Inter, Xabi ha fatto bene solo lì al Leverkusen".

