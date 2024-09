Ospite di un evento organizzato da Lega Serie A presso l'Università IULM di Milano, Bobo Vieri parla degli attaccanti della Serie A: "Chi mi piace? Sto aspettando Romelu Lukaku, sono due settimane che si sta allenando a Napoli quindi Antonio Conte lo avrà spappolato. Mi aspetto un gol a partita".

Lautaro Martinez si saprà confermare ai livelli della scorsa stagione?

"È un campione. Lui e Marcus Thuram sono la coppia più forte del campionato, faranno un sacco di gol perché sono proprio bravi e si divertono a giocare insieme. Thuram ha già segnato quattro volte, non hanno problemi a fare gol".

Sulle avversarie Scudetto dell'Inter.

"La Juve si è rafforzata, il Napoli sta facendo una buona squadra. Il Milan è lì lì, non ha iniziato benissimo. Però la rosa dell'Inter è la più forte del campionato".

Ti aspettavi un Thiago Motta così impattante nella Juve?

"Sì, perché a Bologna prima ha salvato la squadra poi l'ha portato in Champions in un anno e mezzo. Quindi la Juve lo ha preso. Ci vuole tempo, lui vuole giocare bene a calcio, vuole comandare il gioco quindi occorre pazienza. Però è un tecnico molto in gamba".

