"Dispiace non aver trovato il gol, ma sono soddisfatto perché i ragazzi ci hanno provato con grande voglia e, soprattutto, ho visto in loro un briciolo di delusione a fine partita per non aver vinto. Quello che chiedo loro è avere l'atteggiamento giusto, di giocare con coraggio di vincere e non con la paura di perdere. Ci abbiamo dato dentro alla grande come successo in tutta la stagione". Così Andrea Zanchetta, tecnico dell'Inter Primavera, parlando ai cronisti, tra cui l'inviato di FcInternews.it, a margine del pareggio con la Juventus di questa sera.

Oggi si sono rivisti Aidoo, Cocchi e Berenbruch, giocatori che erano stati con la prima squadra.

"Questo è un aspetto importante perché negli ultimi mesi abbiamo fatto fatica con le rotazioni. Sono contento perché tutti i ragazzi ci hanno dato una mano, e infatti siamo ancora in corsa per il secondo posto. Questa cosa va riconosciuta ai ragazzi".

Ora l'obiettivo secondo posto, la prossima affronterete la Roma.

"Lo ritengo un aspetto importante, ma non fondamentale. Abbiamo visto le fasi finali degli anni scorsi, sono partite tutte da giocare. Noi giochiamo per il massimo risultato, quindi dovremo giocare alla grande contro la squadra più forte del campionato. E' uno stimolo in più per cercare di fare l'impresa".

