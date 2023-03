Il fischio d'inizio di Porto-Inter, ritorno degli ottavi di Champions League, si avvicina. E intanto la folta rappresentanza del tifo nerazzurro, con la Curva Nord in prima fila, si dirige verso lo stadio Do Dragao come documentato dalle immagini della nostra inviata. Cori, canti e vessilli nerazzurri che attraversano la città lusitana.

A seguire il video del corteo (clicca qui se segui da app)