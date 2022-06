Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, è arrivato in questi minuti nella sede dell'Inter per sistemare gli ultimi dettagli del rinnovo del suo assistito, già presente negli uffici del club, con i nerazzurri fino al 2024, con opzione per la stagione successiva. Il procuratore, stuzzicato dai cronisti, ha varcato l'ingresso dell'headquarter di Viale della Liberazione, a Milano, senza rispondere alle domande. Di seguito il video:

