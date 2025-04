Orario di pranzo UEFA per la dirigenza dell'Inter e quella del Bayern Monaco Inter vista della partita di stasera al Meazza. Il primo a presentarsi nel locale in centro a Milano è stato come spesso avviene Javier Zanetti, che è stato letteralmente travolto dall'entusiasmo dei tifosi in attesa. Selfie e autografi, il VP molto disponibile e sorridente.

Poco dopo sono arrivati Katherine Ralph e Beppe Marotta, al quale dei tifosi hanno chiesto di portare in nerazzurro alcuni attaccanti tra i più quotati in questo periodo.

Nella delegazione bavarese non c'è il presidente Herbert Hainer, che si è rotto il femore domenica scorsa.

