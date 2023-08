Dopo aver ultimato le formalità legate alla firma sul contratto e svolto tutte le attività relative all'annuncio, ormai prossimo, comprese foto e interviste ufficiali, Benjamin Pavard è appena uscito dalla sede dell'Inter. Il francese, all'uscita dell'HQ nerazzurro si è fermato ancora una volta a firmare autografi e a fare qualche con i diversi tifosi presenti fuori dal The Corner. Avendo trascorso più tempo del previsto in Viale della Liberazione, il primo ingresso ad Appiano Gentile dell'ormai ex Bayern Monaco è slittato a domani: raggiungerà la Pinetina nel pomeriggio di domani così da aggregarsi anche al resto del gruppo di Simone Inzaghi.

