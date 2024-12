Marcus Thuram è andato a segno ieri contro il Como facendo felice, tra gli altri, anche un tifoso speciale: trattasi del fratello Khephren, centrocampista della Juventus, avvistato ieri sulle tribune di San Siro. Gioia a metà per il giocatore bianconero, visto che con questo successo l'Inter mantiene una distanza importante dalla squadra di Thiago Motta. Dopo il triplice fischio, come si può apprezzare dalle immagini DAZN, Tikus ha cercato il fratello in tribuna mandandogli un messaggio, con ogni probabilità facendo riferimento al super gol che ha fissato il risultato sul 2-0.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!