Ad un giorno e mezzo dal fischio d'inizio del derby di Milano, l'Inter rende omaggio "a un interista che, come noi, avrebbe vissuto il derby con una passione senza confini: Oliviero Toscani", il noto fotografo, scomparso qualche giorno fa, autore di alcuni scatti che hanno fatto la storia del Biscione. È con alcuni dei suoi scatti che il club di Viale della Liberazione apre questo road to San Siro, dove i campioni d'Italia domani affronteranno i cugini del Milan, vincitori delle due stracittadine precedenti (derby d'andata e in finale di Supercoppa a Riad valso il titolo ai rossoneri).

Con Gianfelice Facchetti che fa da voce narrante l'Inter chiama a rassegna i tifosi: "Per noi, che davvero soli non lo siamo mai, che abbiamo ancora la stessa sciarpa che ci ha regalato papà. E gli stessi occhi, come quando l’abbiamo vista per la prima volta. Per noi, che siamo già lì nella nostra mente molto prima di chiunque altro. E che, dovunque siamo, probabilmente non diciamo una parola ma diciamo tutto. Per noi che non ci fermiamo mai come i nostri ragazzi in campo. Come la nostra città, che grida 'Forza Inter', con rabbia, ma con passione. Siamo noi che diciamo 'stasera non posso' perché ci siamo, solo per questo. Per noi, non siamo mai veramente soli ma a volte dobbiamo ricordarcelo così, siamo solo noi" recita il commovente video di Inter Media House che infiamma la vigilia del derby, pubblicato sui canali social.

"Siamo solo noi. Per la città, per i tifosi, per i nostri colori".