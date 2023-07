"Sono andato a mangiare". Prova così Ismet Dizdarevic, agente di Yann Bisseck, a dribblare i cronisti in attesa fuori dalla sede dell'Inter dopo il meeting con i dirigenti nerazzurri per chiudere l'arrivo del suo assistito alla corte di Simone Inzaghi. Accompagnato da Marcelo Simonian, Dizdarevic ha poi risposto ai giornalisti incalzanti per un commento sulla chiusura della trattativa: "Speriamo, vediamo tutto".

