Senza Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini, l'Inter partirà tra qualche minuto dalla stazione dei treni di Rho per trasferirsi a Firenze, dove domani sera (ore 20.45) la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata nella delicata partita con la Fiorentina. A guidare il gruppo nerazzurro, come testimoniato dalle immagini girate dal nostro inviato, il presidente Steven Zhang, che dunque tornerà a seguire la Beneamata in trasferta.