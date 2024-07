Giornata di visite nella sede dell'Inter, dove nel pomeriggio ha fatto tappa l'agente Crescenzo Cecere in compagnia di altri due membri dell'entourage di Ebenezer Akinsanmiro.

L'operatore di mercato è uno dei rappresentanti della scuderia di Ionut Radu e Lucien Agoume, ma anche del giovane centrocampista della Primavera nerazzurra: la tappa in Viale della Liberazione - come appurato da FcInterNews.it - dovrebbe portare alla definizione del trasferimento in prestito alla Sampdoria del classe 2004.

