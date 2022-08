Si è concluso con un netto 8-0 l'allenamento congiunto tra Inter e Pergolettese oggi pomeriggio al Suning Training Centre in Appiano Gentile. Un buon test per i ragazzi di Simone Inzaghi che hanno provato schemi e messo nelle gambe altri chilometri in vista di partite più importanti. Spiccano i due gol di Lautaro Martinez nel primo tempo (6-0) e quelli di Hakan Calhanoglu e Romelu Lukaku nel secondo. A seguire gli highlights dell'amichevole.