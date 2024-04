Momenti di grande festa per i giocatori dell'Inter fin dal triplice fischio del derby di Milano. Tra le storie Instagram di Steven Zhang, anche un breve filmato in cui si vede il presidente nerazzurro in videochiamata con Federico Dimarco che urla un eloquente: "Dai Steven! Bonus!".

Zhang videochiama, Barella e Dimarco rispondono da... San Siro! Il presidente partecipa alla grande festa nerazzurra ⭐⭐



(Dal profilo Instagram di Steven Zhang) pic.twitter.com/9D0SI3TSKT — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 23, 2024