Il tridente d'attacco Lukaku-Lautaro-Dybala, su cui milioni di interisti stanno fantasticando in questi giorni in attesa che i due affari si concretizzino, è sostenibile dal punto di vista tattico? Una domanda a cui Ivan Ramiro Cordoba risponde anche sorpreso: "Non accetto che qualcuno dica che i giocatori bravi non possano giocare insieme, le grandi squadre hanno vinto sempre con grandi giocatori - spiega la leggenda del calcio colombiano -. E' un ragionamento che non riesco a concepire".

A proposito di mercato, Marotta sostiene che sia più facile sostituire un difensore che un attaccante.

"Il direttore lo rispetto per tutto, sa come è la gestione della squadra in questo momento e che cosa le serve. Se ha detto questo, significa che c'è un motivo. Se lo chiedete a me, dico che la difesa è molto importante per vincere".