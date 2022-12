Dopo il 6-1 contro il Gzira United, Raoul Bellanova si presenta davanti ai cronisti presenti al Tony Bezzina di Paola, tra cui l'inviato di FcInterNews.it, per analizzare la buona prova dell'Inter e il suo gol che ha sbloccato il match. "Era importantissimo iniziare nel migliore dei modi, dobbiamo prepararci per questo nuovo inizio di stagione - esordisce l'esterno nerazzurro -. Abbiamo una partita fondamentale che può decidere una stagione, quindi dobbiamo dare il 100% in allenamento e in queste amichevoli e poi vediamo che succede".

Si sente questa sosta?

"Come la stiamo vivendo noi la stanno vivendo le altre squadre, non ci sono scuse. Dobbiamo allenarci al 100% e vedere come riprenderemo questo campionato".

Hai segnato il primo gol, che seconda parte di stagione ti aspetti?

"Non mi aspetto nulla, io cerco di dare il 100% come faccio sempre in allenamento per farmi trovare pronto quando il mister mi chiama".