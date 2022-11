Intervistato dai giornalisti slovacchi a margine della partita d'addio alla sua nazionale di Marek Hamsik, Arturo Vidal ha trovato il tempo anche per fare una battuta su Milan Skriniar, suo ex compagno di squadra all'Inter fino alla scorsa stagione: "Devo dire che è molto fortunato, era così anche all'Inter: è riuscito a far rimbalzare la palla sulla linea di porta - ha detto ridendo il cileno commentando una giocata di Skrinka durante l'amichevole finita a reti involate -. Ha salvato gli slovacchi due volte con fortuna.