Il countdown per il ritorno in campo di Alessandro Bastoni in vista di Inter-Udinese non si è fermato, ma oggi il difensore, che ha recuperato quasi completamente dall'infortunio al polpaccio rimediato con la Nazionale durante la sosta, si è allenato a parte al pari di Benjamin Pavard, lontano dal gruppo composto dai giocatori che hanno giocato col Napoli. Lo riporta Sky Sport.

Secondo quanto appurato dalla nostra redazione, il nazionale italiano, che ha fatto personalizzato, dovrebbe tornare domani in gruppo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!