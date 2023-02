Due partite in cinque giorni tra campionato e Champions League fanno tornare in voga la parola 'turnover' anche nel vocabolario di Simone Inzaghi. Che a proposito della possibilità di dare un turno di riposo contro l'Udinese a Lautaro Martinez, per averlo a disposizione fresco per la sfida di Champions col Porto di mercoledì, ha risposto così: "Mancano ancora l'allenamento di oggi e quello di domani. Cercherò di fare le valutazioni più opportune, ma anche nella partita di domani avrò bisogno di tutti i giocatori, sia di quelli che cominceranno sia di quelli che entreranno", le parole del tecnico nerazzurro a Inter TV.