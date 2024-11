Martedì sera saranno avversari durante Inter-Lipsia, ma sono stati compagni al Bruges. Stiamo parlando di Nusa e Buchanan. Nel giochino social dei ricordi c'è spazio e tempo per riportare alla mente i bei momenti vissuti insieme: "Sicuramente il campionato vinto", dice Buchanan, che poi si sofferma sul ricordo condiviso: "Abbiamo fatto entrambi il debutto in Champions in quella stagione, se non ricordo male".