Allenamento mattutino quest'oggi ad Appiano Gentile. Alla seduta odierna hanno partecipato tutti i calciatori della rosa nerazzurra, quindi anche Joaquin Correa, con la sola eccezione di Romelu Lukaku, l’unico infortunato dei nerazzurri. Un discorso a parte va, invece, fatto per Alessandro Bastoni: il centrale dell’Inter ieri sera aveva qualche linea di febbre, per questo è rimasto a dormire nel centro sportivo della Beneamata. Oggi l’ex Parma ha lavorato solo in modo più leggero rispetto ai compagni, ma solo in via precauzionale.