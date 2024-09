Così come avvenuto nella giornata di ieri, anche oggi Hakan Calhanoglu non ha partecipato al lavoro di gruppo svolto dalla Nazionale turca in vista della partita di Nations League contro il Galles, in programma venerdì prossimo. Il capitano della squadra di Vincenzo Montella, che ha accusato un affaticamento ai rotatori dell'anca sinistra nel match vinto dall'Inter contro l'Atalanta, si è sottoposto alle classiche cure del caso al pari del compagno Semih Kılıçsoy. Lo riporta su X Hilmi Sever, giornalista dell'agenzia di stampa Anadolu.

Milli Takım idmanından notlar:



- Kerem Aktürkoğlu bu akşam İstanbul’a dönecek ve milli takım kampına katılacak.



- Hakan Çalhanoğlu ve Semih Kılıçsoy’un tedavisi sürüyor.



- Eren Elmalı tedbir amaçlı idmanda yok@MilliTakimlar pic.twitter.com/V5A2thLkup — Hilmi Sever (@hilmisever) September 3, 2024